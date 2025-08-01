Госсекретарь Рубио усомнился, что слова Медведева о Трампе отражают позицию РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью Fox News, что слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева отражают официальную позицию Москвы.

«Я не уверен, что он говорит от имени официальной российской позиции, но он, безусловно, человек, занимающий официальную должность в России, который говорит подстрекательские вещи. Но не думаю, что это будет иметь решающее значение», — сказал госсекретарь на просьбу прокомментировать перепалку президента Трампа и Медведева.

28 июля зампред Совбеза РФ заявил, что американский лидер играет с Россией в «игру ультиматумов». По мнению Медведева, Трампу необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном, а каждый новый ультиматум воспринимается РФ в качестве угрозы и «шага к войне» с США. В своем обращении Медведев призвал американского лидера не идти по пути «Сонного Джо», имея в виду бывшего президента США Джо Байдена.

Медведев жестко ответил на угрозы Трампа

На это Трамп ответил, что заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву нужно следить за словами.

Ранее американский профессор усомнился в успехе ультиматума Трампа России.