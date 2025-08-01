Трамп рассказал о планах Уиткоффа посетить Россию в ближайшие дни

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф посетит Россию в ближайшие дни. Американский лидер высказался об этом, отвечая на вопрос о запланированном на 1 августа визите его представителя в Израиль.

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«Он потом едет в Россию, верите или нет», — заявил глава США.

Во время пресс-конфренеции Трамп также анонсировал введение новых санкций против России по истечении 10-дневного срока ультиматума. Он в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не произошел бы, если бы он был президентом.

Уиткофф выразил уверенность в возможности мира между Россией и Украиной

Ранее стало известно, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Израиль для обсуждения гуманитарного кризиса в секторе Газа. По данным портала Axios, это будет первая поездка представителя американской администрации почти за полгода.