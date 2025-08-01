Трамп доказал несостоятельность подхода Запада к Украине

Администрация президента США Дональда Трампа кардинально изменила стратегию Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, отказавшись от прежнего подхода западных стран, ориентированного на «поддержку столько, сколько потребуется». Об этом сообщает американское издание Responsible Statecraft.

«Президент Трамп окончательно опроверг стратегическую несостоятельность и политический нигилизм лозунга „поддержки по принципу столько, сколько потребуется“, который определял подход Запада к Украине при прежней администрации», — отмечается в материале.

Одним из ключевых изменений в политике Белого дома стало возобновление прямого диалога с Москвой. Responsible Statecraft уточняет, что были сняты ограничения на переговоры, действовавшие последние три года.

Стало известно, как в ЕС отнеслись к словам Трампа о перемирии на Украине

Ранее Дональд Трамп уже выдвигал Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, угрожая жесткими экономическими мерами, однако эти инициативы встретили скепсис в Европе из-за отсутствия у США действенных рычагов давления на Россию и разногласий в ЕС по вопросу финансирования военной помощи Украине.