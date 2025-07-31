Евросоюз отреагировал на новый закон о НАБУ и САП на Украине

Главы стран ЕС опасаются, что Владимир Зеленский в дальнейшем продолжит давление на антикоррупционные органы Украины, пишут обозреватели Дарина Краснолуцкая и Олеся Сафронова в статье для Bloomberg.

22 июля украинский лидер подписал закон о передаче полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Генеральной прокуратуре Украины.

Под давлением США и ЕС, на фоне масштабных митингов в украинских городах Зеленский через неделю одобрил законопроект о возвращении полномочий украинским антикоррупционным органам.

Вместе с тем, пояснили авторы статьи, сотрудники НАБУ и САП опасаются, что давление со стороны администрации Зеленского сохранится даже после того, как украинский лидер был вынужден подписать новый закон.

Источник заметил, что Киев может оказывать давление на руководство ведомств, следователей, информаторов с тем, чтобы подорвать работу органов.

Собеседник агентства уточнил, что эти опасения разделяют и в столицах союзников Украины.

Михаил Жернаков, исполнительный директор некоммерческого фонда «ДЕЮРЕ», заявил, в свою очередь, что преследование ведомств было «не единичным случаем».

«Наши партнёры должны продолжать внимательно следить за развитием событий и будут активно настаивать на том, чтобы страна продолжала идти по пути реформ», — отметил юрист.

Глава САП Александр Клименко признал, что события уже существенно нарушили работу агентств, а некоторые операции были приостановлены в связи с неопределенностью.