"Ждите майдан вдов и военных": в Раде предрекли крах Зеленского

Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский выступил с резким заявлением, в котором предрек скорый крах власти Владимира Зеленского.

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В своем Телеграм-канале он проанализировал недавние протесты из-за закона о НАБУ, назвав их доказательством "абсолютной беспомощности" действующей власти.

"Картонные майданы по крупным городам - это не столько про протест, сколько про доказательство абсолютной беспомощности власти", — написал Дубинский.

По его мнению, вся поддержка Зеленского, включая его знаменитые 73% рейтинга, полностью испарилась. Прошедшие акции, которые он назвал "совсем лайт", обнажили неспособность власти противостоять внутренним кризисам без внешней поддержки.

При этом депутат задает риторический вопрос, намекая на гораздо более серьезные потрясения в будущем.

"Теперь представьте, что ждет власть при “майдане вдов”, или если с протестом выйдут военные?" — пишет он.

Дубинский утверждает, что Зеленский превратился в "хромую утку" не из-за скандального закона о НАБУ или коррупции, в которой, по его словам, "никто же не сомневался до этого". Главная причина, по мнению депутата, в другом.