"Ждите майдан вдов и военных": в Раде предрекли крах Зеленского
Находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский выступил с резким заявлением, в котором предрек скорый крах власти Владимира Зеленского.
В своем Телеграм-канале он проанализировал недавние протесты из-за закона о НАБУ, назвав их доказательством "абсолютной беспомощности" действующей власти.
"Картонные майданы по крупным городам - это не столько про протест, сколько про доказательство абсолютной беспомощности власти", — написал Дубинский.
По его мнению, вся поддержка Зеленского, включая его знаменитые 73% рейтинга, полностью испарилась. Прошедшие акции, которые он назвал "совсем лайт", обнажили неспособность власти противостоять внутренним кризисам без внешней поддержки.
При этом депутат задает риторический вопрос, намекая на гораздо более серьезные потрясения в будущем.
"Теперь представьте, что ждет власть при “майдане вдов”, или если с протестом выйдут военные?" — пишет он.
Дубинский утверждает, что Зеленский превратился в "хромую утку" не из-за скандального закона о НАБУ или коррупции, в которой, по его словам, "никто же не сомневался до этого". Главная причина, по мнению депутата, в другом.
"Он хромая утка потому, что этот протест обнажил его полную растерянность", — заключил Дубинский, указывая на то, что именно демонстрация политической слабости и неспособности справиться с ситуацией стала для Зеленского фатальной.