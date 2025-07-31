Индия отказалась выполнять ключевое требование Трампа

Индия отказалась покупать у США истребители F-35 и другую военную технику, что было ключевым требованием американского президента Дональда Трампа.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

«Несмотря на то, что правительство [индийского премьер-министра Нарендры] Моди рассматривает возможность увеличения закупок американских товаров, оно вряд ли будет закупать дополнительное оборонное оборудование в США, что является ключевым требованием Трампа», — указано в материале.

Отмечается, что американский лидер предлагал Моди купить истребители в ходе визита премьера Индии в Белый дом, однако Нью-Дели больше заинтересован в совместной разработке и производстве оборонной техники внутри страны, пишет агентство.

Индия отреагировала на решение Трампа о пошлинах

Ранее Трамп заявил, что ему нет дела до торгово-экономических связей Индии и России.