Стало известно, как в ЕС отнеслись к словам Трампа о перемирии на Украине

Высокопоставленные американские чиновники и лидеры европейских стран скептично отнеслись к заявлению президента США Дональда Трампа об установлении сокращенного срока для достижения перемирия на Украине. Об этом пишет Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 июля, заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.

Кроме того, американский лидер пообещал ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто.

«Неожиданный поворот Трампа против России был встречен со скепсисом среди чиновников из его администрации и в странах Европы», — заметил автор статьи.

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По его словам, в администрации Трампа и в странах Европы считают санкционную стратегию президента США в отношении России излишне мягкой.