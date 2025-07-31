Стало известно, как в ЕС отнеслись к словам Трампа о перемирии на Украине

Илья Родин

Высокопоставленные американские чиновники и лидеры европейских стран скептично отнеслись к заявлению президента США Дональда Трампа об установлении сокращенного срока для достижения перемирия на Украине. Об этом пишет Wall Street Journal.

Стало известно, как в ЕС отнеслись к словам Трампа о перемирии на Украине
© Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 июля, заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта.

Кроме того, американский лидер пообещал ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто.

«Неожиданный поворот Трампа против России был встречен со скепсисом среди чиновников из его администрации и в странах Европы», — заметил автор статьи.

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По его словам, в администрации Трампа и в странах Европы считают санкционную стратегию президента США в отношении России излишне мягкой.