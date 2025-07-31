Рубио сделал неожиданное заявление об отношениях США и Китая

Соединенные Штаты и Китай вступают в период стратегической стабильности, рассказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, Вашингтон мог бы получить определенные преференции от полномасштабного торгового конфликта с Китаем.

Вместе с тем, заметил дипломат, на планете две крупные экономики — американская и китайская. В случае их противостояния, добавил он, пострадала бы вся планета.

Рубио уточнил, что стабильность не означает того, что между странами нет разногласий. Он пояснил, что США сохраняют приверженность свободе судоходства в макрорегионе и поддержке партнеров, таких как Филиппины и Тайвань.

В Госдепе США озвучили новую меру давления Трампа на Россию

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к заключению торговой сделки с Пекином.