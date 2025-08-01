Стали известны страны, против которых США ввели пошлины

Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин в отношении десятков стран. Об этом сообщает Bloomberg.
Высокопоставленный представитель администрации президента США подчеркнул, что торговые партнеры были разделены на три группы пошлин.
Базовый тариф для большинства государств останется на предыдущем уровне в 10%. Он будет применяться к государствам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют.
Минимальная базовая таможенная пошлина в 15% применяется к странам, с которыми у Вашингтона существует небольшой торговый дефицит. Она распространяется на порядка 40 государств.
Тариф выше 15% вводится в отношении еще более 10 стран, которые не стали заключать торговое соглашение с США, либо с которыми сложился наиболее крупный торговый дефицит.
Пошлинам Трампа предрекли новый перенос
Самые высокие ставки были приняты против Сирии (41%), Лаоса, Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака, Сербии (35%), Алжира, Боснии и Герцеговины, Ливии и ЮАР (30%).
Bloomberg подчеркивает, что в отношении Китая у США сохраняется неопределенность по поводу введения пошлин.
28 июля Трамп в ходе общения с журналистами в Шотландии сообщил о намерении установить пошлины на уровне 15–20% для тех стран, которые не заключили торговое соглашение с Вашингтоном.
Ранее США ввели дополнительную пошлину на импортируемые из Бразилии товары.