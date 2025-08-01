Стали известны страны, против которых США ввели пошлины

Президент США Дональд Трамп подписал указы о введении импортных пошлин в отношении десятков стран. Об этом сообщает Bloomberg.

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Высокопоставленный представитель администрации президента США подчеркнул, что торговые партнеры были разделены на три группы пошлин.

Базовый тариф для большинства государств останется на предыдущем уровне в 10%. Он будет применяться к государствам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют.

Минимальная базовая таможенная пошлина в 15% применяется к странам, с которыми у Вашингтона существует небольшой торговый дефицит. Она распространяется на порядка 40 государств.

Тариф выше 15% вводится в отношении еще более 10 стран, которые не стали заключать торговое соглашение с США, либо с которыми сложился наиболее крупный торговый дефицит.

Пошлинам Трампа предрекли новый перенос

Самые высокие ставки были приняты против Сирии (41%), Лаоса, Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака, Сербии (35%), Алжира, Боснии и Герцеговины, Ливии и ЮАР (30%).

Bloomberg подчеркивает, что в отношении Китая у США сохраняется неопределенность по поводу введения пошлин.

28 июля Трамп в ходе общения с журналистами в Шотландии сообщил о намерении установить пошлины на уровне 15–20% для тех стран, которые не заключили торговое соглашение с Вашингтоном.

Ранее США ввели дополнительную пошлину на импортируемые из Бразилии товары.