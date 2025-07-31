Реакция зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева на ультиматум президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа обусловлена его недоверием к западным лидерам. Таким образом резкий комментарий Медведева объясняет турецкое издание dikGAZETE.

В материале отмечается, что зампред Совбеза резко отвечает западным чиновникам, оскорбляющим РФ.

«Сегодня Медведев, наряду с [президентом России Владимиром] Путиным, является одной из важнейших фигур России в борьбе с интригами Запада. Конечно, Медведев никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства», — подчеркивается в статье.

Ранее Медведев прокомментировал заявления Трампа и назвал их игрой ультиматумов с Россией, которая ведет к войне. Он подчеркнул, что американскому лидеру не стоит идти по пути «сонного Байдена».

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После этого президент США грубо ответил зампреду Совбеза, попросив передать ему, чтобы следил за своими словами.