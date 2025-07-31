Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в ходе избирательной кампании 2016 года намеренно раздувала скандал о мнимом сговоре американского политика Дональда Трампа с Россией. Об этом пишет Washington Times со ссылкой на рассекреченное приложение к докладу спецпрокурора Джона Дарэма.

Журналисты пояснили, что приложение было рассекречено высокопоставленными сотрудниками разведки и обнародовано в четверг, 31 июля, председателем юридического комитета Сената Чарльзом Э. Грассли, республиканцем от штата Айова.

В приложении описывается, как администрация в 2016 году получила разведданные, записанные в служебных записках от января и марта 2016 года.

В январской записке говорилось, что 44-й президент США Барак Обама намеревался прекратить расследование ФБР в отношении использования Клинтон личного почтового сервера и ненадлежащего обращения с секретной информацией во время её пребывания на посту госсекретаря.

В мартовской записке упоминаются усилия Обамы по срыву расследования в отношении электронной почты Клинтон, а также излагается план по установлению связей Трампа с Россией.

В документе отмечается, что Клинтон одобрила план по очернению Трампа путём раздувания скандала вокруг мнимого вмешательства российских спецслужб в предвыборный процесс в интересах кандидата-республиканца.

Хиллари Клинтон согласилась на сговор против Дональда Трампа

Аналитики заметили, что Хиллари пошла на этот шаг с тем, чтобы отвлечь внимание от скандала с электронной почтой во время кампании 2016 года.