Ультиматум Трампа России связали с Нагасаки

Политолог Сергей Марков провел параллель между ультиматумом президента США Дональда Трамп России по урегулированию конфликта на Украине и годовщиной ядерной бомбардировки по японскому городу Нагасаки. Соответствующий пост появился у него в Telegram-канале.

Марков обратил внимание на то, что ультиматум Трампа истекает 8 августа.

«Это США заявили на Совете безопасности ООН. Что после этого? Гадают все. Ждем 9 августа. Это кстати, 80 лет варварской ядерной бомбардировки США Нагасаки. Годовщина военного преступления американского президента», — написал он.

Трамп выступил с требованием к России и Украине

Ранее Трамп заявлял, что «очень недоволен» Россией и обещал ввести 100% пошлины в отношении страны и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней. В понедельник, 28 июля, он сократил этот срок до 10-12 дней, а уже во вторник объявил о начале отсчета десятидневного срока.