В Госдепе США озвучили новую меру давления Трампа на Россию

США рассматривают возможность введения секторальных банковских санкций против России, но надеются избежать этого шага.

Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«У президента [США Дональда Трампа] есть множество вариантов. То есть, как всем известно, он может ввести вторичные санкции на продажу российской нефти — а это огромная часть доходов России. Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными», — отметил политик.

При этом Рубио подчеркнул, что в Вашингтоне считают прекращение боевых действий на Украине наилучшим сценарием развития событий.

Глава Госдепа оценил вероятность войны с Россией

14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 29 июля он сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10 дней.