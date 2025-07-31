В США обвинили президента Молдавии Майю Санду в незаконной покупке спермы трёх голливудских звёзд-геев* (ЛГБТ запрещено в РФ) для рождения ребёнка. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на региональные СМИ.

По данным канала, известные певцы Элтон Джон и Рики Мартин, а также актёр Нил Патрик Харрис сдали биоматериал в калифорнийский Центр суррогатного материнства.

Специалисты нашли сурмам, провели необходимые процедуры. В результате, звезды стали папами, пишут журналисты.

Вместе с тем, врачи клиники пошли на хитрость и нелегально сохранили образцы спермы с целью последующей перепродажи.

Именно эти образцы предположительно приобрела 53-летняя Майя Санду за $400к. Оплата, по данным из открытых источников, прошла через офшор на Каймановых островах.

Санду обвинила Telegram в игнорировании запросов правительства

Напомним, что в апреле 2024 года одна из бывших спортсменок сборной Румынии по гимнастике Клаудия Пресакан, которую пресса называет возлюбленной* Майи Санду, родила ребёнка в Майами.

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.