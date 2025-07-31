Рубио: США на этой неделе обсудили с РФ украинское урегулирование

Соединенные Штаты на этой неделе проводили контакты с российской стороной, в рамках которых обсудили украинское урегулирование. С таким заявлением в четверг, 31 июля, выступил госсекретарь США Марко Рубио.

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По его словам, диалоги прошли в понедельник и вторник, 28 и 29 июля.

— Речь шла не о (президенте РФ Владимире — прим. «ВМ») Путине лично, а о некоторых его ключевых приближенных. Целью было достичь взаимопонимания относительно возможного пути к миру, однако мы не увидели никакого прогресса в этом направлении, — сказал он в эфире Fox Radio.

Отдельно Рубио подчеркнул недопустимость военного столкновения между Москвой и Вашингтоном.

Тем временем заместитель временного поверенного в делах США при Организации Объединенных Наций Джон Келли передал требование от президента страны Дональда Трампа заключить мир между Россией и Украиной к 8 августа.

Администрация президента США намерена достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля. Об этом заявил глава Белого дома, пригрозив в противном случае ввести импортные пошлины