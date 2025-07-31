Умер издававший в России Cosmopolitan и Playboy медиамагнат

Нидерландский медиамагнат Дерк Сауэр, который издавал в России журналы Cosmopolitan и Playboy, умер на 73-м году жизни.

© Lenta.ru

Об этом пишет газета Het Parool.

«Амстердамский журналист, издатель и предприниматель Дерк Сауэр скончался в четверг в возрасте 72 лет. (...) Сауэр был смелым и жизнерадостным человеком, обладавшим огромным талантом: он добивался своего», — говорится в сообщении.

Причиной смерти стали травмы, полученные бизнесменом во время управления парусной лодкой в прошлом месяце.

Умер актер, участник легендарного трио "Меридиан"

Дерк Сауэр родился в Амстердаме в 1952 году. В 1989 году он переехал в Москву. В начале 1990-х годов он основал издательский дом Independent Media, который впоследствии стал одним из из крупнейших в России. Он выпускал русскоязычные версии журналов Cosmopolitan, Playboy и Esquire.