Суровый вердикт прозвучал с Запада, и он касается не тактики на поле боя, а лично Владимира Зеленского. По мнению британского издания The Spectator, с Владимиром Зеленским произошло нечто, что уже невозможно исправить. Речь идет о потере того, что невозможно купить — доверия, причем как внутри страны, так и за ее пределами.

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Триггером стал роковой закон о НАБУ и САП, который президент подписал, несмотря на все предупреждения. Этот шаг, который на Западе расценили как удар в спину всей антикоррупционной системе, вызвал в Киеве настоящую бурю. Тысячи разгневанных демонстрантов, как пишет The Spectator, встречали кортежи депутатов яростными криками «Позор!».

Вся страна в прямом эфире наблюдала за этим «парадом лицемерия», и этот образ, по мнению британских обозревателей, нанес репутации Зеленского непоправимый ущерб. Издание подчеркивает, что последующие попытки «все исправить» новым законом уже не имеют значения. Доверие подорвано, и этот процесс стал необратимым.

То, что произошло, — это не просто политическая ошибка. На Западе это расценили как фундаментальное изменение, сигнал о том, что прежнего Зеленского, борца с коррупцией, больше нет. И этот новый образ, по мнению аналитиков, останется с ним навсегда.