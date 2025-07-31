Ударившую в США мегамолнию признали самой длинной в мире

Всемирная метеорологическая организация признала мировой рекорд за молнией длиной 829 километров, зафиксированной в октябре 2017 года в США.

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"Мегамолния простиралась от восточного Техаса до окрестностей Канзас-Сити - это эквивалентно расстоянию между Парижем и Венецией в Европе. Чтобы преодолеть это расстояние, автомобилю потребуется от восьми до девяти часов, а коммерческому самолету - не менее 90 минут", - говорится в сообщении на сайте организации.

Предыдущий рекорд - мегамолния длиной 729 километров - был также зафиксирован в США, в южной части страны, в апреле 2020 года.