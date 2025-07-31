Трамп выступил с требованием к России и Украине

Соединенные Штаты официально уведомили Совет Безопасности ООН о том, что президент Дональд Трамп установил жесткий и окончательный срок для прекращения конфликта на Украине – 8 августа, сообщает Reuters. Заявление прозвучало как прямой ультиматум в адрес Москвы и Киева.

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Выступая перед 15 членами Совета Безопасности, высокопоставленный американский дипломат Джон Келли не оставил места для двусмысленности.

"И Россия, и Украина должны договориться о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано к 8 августа", — заявил Келли.

Он также добавил завуалированную, но очевидную угрозу, подчеркнув готовность Вашингтона к эскалации давления.

"Соединённые Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира", — заключил дипломат.

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Это заявление, сделанное на высшем международном уровне, переводит ультиматум Трампа из разряда политической риторики в официальную позицию США, зафиксированную в протоколах ООН. Теперь мировое сообщество ожидает, какие именно "дополнительные меры" готов применить Вашингтон, если его требование не будет выполнено в установленный срок.