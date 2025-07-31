Администрация президента США Дональда Трампа кардинально изменила курс Вашингтона в украинском вопросе, показала всю несостоятельность прежнего подхода стран Запада к разрешению ситуации. Об этом пишет колумнист Марк Епископос в статье для Responsible Statecraft.

По его оценке, глава США окончательно опроверг стратегическую несостоятельность и политический нигилизм лозунга «поддержки по принципу столько, сколько потребуется», который определял действия Вашингтона при прежней администрации.

Аналитик заметил, что среди важных достижений Белого дома — восстановление прямых каналов связи с Москвой и снятие трёхлетней «блокады» на переговоры.

«Месяцы диалога между Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, а также усилия спецпосланника Стива Уиткоффа снизили напряженность в отношениях между США и Россией и позволили лучше понять рамки мирного предложения Москвы», — разъяснил Епископос.

Вместе с тем, предупредил колумнист, «мирный процесс остаётся хрупким», а прежние ошибки Запада в целом — включая игнорирование геополитического измерения конфликта — могут свести на нет дипломатические усилия.

По его мнению, завершение конфликта невозможно, если стороны не будут учитывать все ключевые факторы, в частности то, что боевые действия на Украине — противостояние не только между Москвой и Киевом, но и между Россией и коллективным Западом.

Устойчивая и творческая дипломатия является единственным выходом из сложившейся ситуации, резюмировал аналитик.