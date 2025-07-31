Стало известно, как после завершения срока живет Байден

Экс-президент США Джо Байден после сложения полномочий главы государства ведет скромную жизнь, избегает роскоши, летает коммерческими рейсами. Об этом пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По данным портала, у бывшего главы сверхдержавы остались в подчинении 1-2 помощника и несколько сотрудников Секретной службы.

«Он летает коммерческими рейсами, не пользуясь роскошью и исключительностью, которые часто ассоциируются с бывшими главами государств», — пояснил автор статьи.

По его данным, люди на улицах узнают Байдена, жмут ему руку. Вместе с тем, в Вашингтоне бывшие советники 46-го президента дают показания о когнитивном упадке политика на посту и сокрытии его проблем со здоровьем.

Названа роковая ошибка Байдена

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Джо Байден получил $10 миллионов за мемуары о президентстве. Журналисты заметили, что у книги пока нет названия, дата ее выхода не объявлена.