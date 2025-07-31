Трамп едва не заснул на собственной пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время собственной пресс-конференции. Об этом сообщает Metro.

В издании обратили внимание на то, что из-за Трампа еще в 2019 году бывший американский глава Джо Байден получил прозвище «сонный Джо», поскольку его неоднократно замечали в состоянии сонливости или медлительности. Это вызвало беспокойство относительно его способности выполнять обязанности лидера страны. Однако теперь эта ситуация играет против самого Трампа.

Белый дом объявил о создании новой системы отслеживания здоровья, но 79-летний президент США не проявил к этому особого интереса. Во время собственной пресс-конференции он с трудом стоял, его взгляд часто блуждал, а веки периодически опускались, отмечают в Metro.