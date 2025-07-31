Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что российские активы необходимо конфисковать. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Украинский лидер поблагодарил страны, которые вводят санкции против России. Также он призвал «полностью заблокировать военную машину России» и ограничить ее доходы от энергоносителей.

По мнению Зеленского, все замороженные российские активы нужно направить на ведение боевых действий вооруженными силами Украины (ВСУ).

Зеленского могут устранить западные спецслужбы

Ранее главком ВСУ Александр Сырский поручил максимально перевести обучение украинских военных под землю после удара по полигону в Черниговской области. Генерал заявил в соцсети, что провел в среду совещание по вопросам подготовки личного состава.