Читатели влиятельной газеты Le Figaro высмеяли заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Брюссель не сумел «внушить страх США» на переговорах по торговому соглашению.

Комментаторы предположили, что речь Макрона все же повлияла на Трампа — он действительно «умирает, но не от страха, а от смеха».

«Можно ли внушать к себе еще меньше доверия? Абсолютный мрак», — заметил один из читателей.

Пользователи предложили отказаться от туристических поездок в США и объявить бойкот любым американским товарам, поступающим на французский рынок.

«Это заявление [Макрона] похоже на тявканье мелкой собачки», — констатировали подписчики.

Читатели напомнили, что США развязали конфликт на Украине, разрушили российско-германские газопроводы, заявили о возможном выходе из НАТО. Вместе с тем, заметили они, Париж собирается финансировать их реиндустриализацию, покупать их газ и нефть.

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Таким образом, резюмировали комментаторы, европейцам в целом осталось только вручить Вашингтону ключи от континента и надеть на шею петлю.