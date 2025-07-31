Пока вы не уснули: «кувалда» Трампа для России и потери ВСУ при боях за Часов Яр

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Трамп готовится предложить России «кувалду»

В странах Восточной Европы существует мнение, что президент США Дональд Трамп может предложить российской стороне «колоссальные экономические сделки» для урегулирования ситуации на Украине. Вероятно, это станет «кувалдой», которая разрушит экономическую изоляцию России от западных стран, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов из этих государств, а также американских экспертов.

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Раскрыты возможные потери ВСУ при боях за Часов Яр

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что ВСУ могли потерять до 20 тысяч солдат за время боев в Часовом Яре. Об этом эксперт рассказал NEWS.ru.

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Президент Финляндии поставил Европу перед выбором

Президент Финляндии Александр Стубб призвал страны Евросоюза сделать выбор между поддержкой «агрессивного мирового порядка», который, по его мнению, продвигает Россия, и принятием «свободы и демократии». Об этом сообщает Bloomberg.

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Медведев жестко ответил на угрозы Трампа

© Сергей Булкин/ТАСС

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп начал нервничать, показав, что «Россия во всем права». Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

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Раскрыта личность одного из хакеров, стоящих за атаками на компании РФ

Telegram-канал Shot установил личность одного из украинских хакеров, которые причастны к недавним атакам на компании России. По его данным, одним из тех, кто обрушил сервера AirNet, «Столички», «Неофарм» и других организаций, является 39-летний Денис Рогатин.

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Путину подарили слонов

Глава Лаоса Тхонглун Сисулит решил подарить России и ее президенту Владимиру Путину двух слонов. Об этом сообщил корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

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Средняя ставка по годовым депозитам упала ниже 15%

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После того как Банк России снизил ключевую ставку до 18%, проценты по вкладам закономерно пошли вниз. По данным сервиса «Финуслуги», средняя ставка по шестимесячным депозитам уже достигла уровня начала июля 2024 года. В целом ставки по депозитам в топ-20 банках только с даты июльского решения ЦБ сократились на 0,56–0,73 процентных пункта.

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Путин подписал закон о новых транспортных госпошлинах: что это значит для российских водителей?

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Новые государственные пошлины для автовладельцев вступят в силу 1 сентября текущего года. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении ряда транспортных госпошлин, включая сбор за получение водительских прав. Соответствующий документ был размещён в четверг, 31 июля, на портале официального опубликования правовых актов.

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Ученые предупредили о возможном апокалипсисе из-за цунами

Сильные землетрясения и цунами способны активизировать «огненное кольцо» в Тихом океане, что может привести к глобальной катастрофе. Об этом рассказал Daily Mail геолог из Калифорнийского университета в Беркли Майкл Манга, передает aif.ru.

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Олимпийская чемпионка заявила об унижениях во время карьеры

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Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина рассказала об оскорблениях со стороны тренеров в профессиональной карьере. Ее слова приводит «Советский спорт».

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