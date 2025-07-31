Политолог оценил перспективы российско-сирийского сотрудничества

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал визит министра обороны Сирии Мурхафа Абу Касра в Москву и оценил перспективы российско-сирийского сотрудничества.

Об официальном визите Касра в Россию ранее сообщило сирийское информационное агентство SANA. По его данным, в рамках поездки главы ведомства в Москву запланирована его встреча с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Визит Касра говорит о том, что новые власти Сирии заинтересованы во взаимодействии с Москвой. Ведь Россия является серьезным ближневосточным игроком, и она может быть универсальным посредником в переговорах между Дамаском и Тель-Авивом. Россия остается в Сирии, в стране остаются ее военные базы, и одновременно с этим у Москвы продолжаются контакты с Израилем. У сторон довольно долгая история отношений, а, к примеру, недавно [президент РФ] Владимир Путин и [премьер-министр Израиля] Биньямин Нетаньяху общались по телефону. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выступил за отмену санкций против Сирии и обозначил готовность России содействовать Дамаску в постконфликтном восстановлении, напомнил эксперт.

«Из этого можно сделать вывод, что в дальнейшем российско-сирийские контакты будут нарастать. Будет некое движение, в рамках которого РФ останется в Сирии, а российские позиции на Ближнем Востоке будут усиливаться», - сказал он.

Каргин вместе с тем допустил, что сирийские представители примут участие в саммите «Россия — Лига арабских государств», который намечен на 15 октября.

«Данное мероприятие – это серьезная планка, демонстрирующая, что позиции Москвы в арабском мире очень сильны», - подчеркнул специалист.

Признание Россией Государства Палестина помогло сохранить возможность двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Об этом ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.