Фон дер Ляйен отреагировала на восстановление Зеленским независимости НАБУ и САП

Возвращение украинским антикоррупционным органам независимости является верным шагом со стороны президента Владимира Зеленского. Об этом в соцсети X заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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«Подписание президентом Зеленским закона, восстанавливающего независимость НАБУ и САП, является шагом в верном направлении», — отметила она.

По словам главы ЕК, верховенство закона на Украине и антикоррупционные реформы должны продолжаться. Они по-прежнему «необходимы для продвижения Украины по европейскому пути», отметила она.

Аналогичный пост выложил глава Европейского совета Антониу Кошта.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и САП. Впоследствии законопроект подписал Зеленский. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине.

31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее депутат Рады назвал Зеленского «Ким Чен Зе» из-за ситуации с НАБУ и САП.