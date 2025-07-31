Лукашенко рассказал, как Белоруссия избежала войны с НАТО

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодаря военному сотрудничеству с Россией Минск избежал столкновения со странами НАТО. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

На совещании по вопросам внешней торговли, экспорта и инвестиций Лукашенко подчеркнул, что РФ - «ближе всех» для Белоруссии. Он отметил, что в России самые дешевые энергоносители. Кроме того, Россия - основный рынок для белорусских товаров.

Также Лукашенко отметил сотрудничество с Москвой в военной и политической сферах. По его словам, сложно представить, в какой ситуации оказалась бы Белоруссия без российского оружия.

«Наверное, мы уже бы лоб в лоб стояли на западе с блоком НАТО. Поэтому для нас Россия - это гарант нашей безопасности», - подчеркнул Лукашенко.

В декабре 2024 года Лукашенко заявил, что на территории страны размещен «не один десяток» ядерных боеголовок. Он отмечал, что предупредил «всех своих врагов, «друзей» и соперников» о «мгновенном» ответе в случае посягательства на белорусскую территорию.

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В 2023 году в Минобороны РФ сообщили, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. Также сообщалось, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации теперь могут наносить удары «средствами поражения в ядерном оснащении».