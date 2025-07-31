Раскрыты реальные отношения Трампа и ЕС

Отношения Евросоюза и президента США Дональда Трампа далеки от идеальной дипломатической картинки. Об этом рассказал News.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По мнению эксперта, у европейских политиков и Дональда Трампа никогда не было основы для конструктивных отношений.

«Они друг друга презирают. Одно дело - дипломатия и политес. Но все равно Европа к Трампу негативно относится и думает переждать, дождаться нового кандидата. И Трамп к ЕС относится как к дойной корове», - констатировал Блохин.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в отношении 185 государств, в том числе и резко повысил их для ЕС. Через неделю введение пошлин для большинства стран было отложено на несколько месяцев для проведения переговоров.

Почему Трамп обиделся на Медведева

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться ставки в размере 15%. В ответ Брюссель открыл рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.