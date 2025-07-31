Трамп назвал признание Палестины «наградой для ХАМАС»

Президент США Дональд Трамп заявил, что признание Палестины стало бы «вознаграждением для ХАМАС». Как пишет The Times of Israel, такое заявление Трамп сделал после того, как Канада присоединилась к растущему списку западных стран, сообщивших о планах признать Палестинское государство.

В Белом доме заявили, что Трамп «не собирается поощрять ХАМАС» и признавать Палестину. В администрации США подчеркнули, что Трамп сосредоточен на том, чтобы «накормить людей» в секторе Газа.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в сентябре Париж признает Палестину независимым государством. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно «обеспечить жизнеспособность Палестины при условии ее демилитаризации и полного признания Израиля». Позже в британском правительстве заявили о планах признать Палестину до следующих парламентских выборов, которые состоятся в 2029 году.

Как отмечает The Times of Israel, Трамп избегает чрезмерной критики Великобритании и Франции за их планы. В своих последних комментариях он отметил, что лидеры этих стран имеют право принимать собственные решения.

По версии издания, хотя Израиль надеялся, что США будут активно препятствовать планам других стран по признанию Палестины, Вашингтон, судя по всему, этого не делает.