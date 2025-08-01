Спецпосланник США Уиткофф посетил сектор Газа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил пункт распределения гуманитарной помощи в секторе Газа. В поездке его сопровождал посол США в Израиле Майк Хакаби.

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Поездка Уиткоффа состоялась вскоре после того, как Израиль объявил о расширении объемов гуманитарных поставок в сектор Газа в ответ на усиливающуюся критику со стороны мировых держав и правозащитных организаций.

"Сегодня мы провели в секторе Газа более пяти часов, - написал Уиткофф на своей страничке в социальной сети X (заблокирована в РФ). - Целью визита было дать президенту США четкое представление о гуманитарной ситуации в регионе и помочь разработать план доставки продовольствия и медицинской помощи жителям Газы".

Согласно информации израильских СМИ, Уиткофф и Хакаби побывали в одном из трех пунктов "гуманитарного фонда Газы" в городе Рафах, полностью подконтрольного США и Израилю, в задачи которого входит доставка гуманитарной помощи пострадавшим в секторе Газа. Ранее фонд неоднократно подвергался критике со стороны ООН и других международных инстанций из-за многочисленных случаев гибели палестинцев при попытках получить гуманитарную помощь.

До своего визита в Рафах спецпосланник успел также провести встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию с голодом в регионе. "В связи с распоряжением Дональда Трампа, вместе с послом США в Израиле провели встречи с израильскими официальными лицами для обсуждения гуманитарной ситуации в секторе Газа", - отметил спецпосланник.

Визит произошел в условиях растущего международного возмущения политикой Израиля в анклаве. По данным международных гуманитарных организаций, Израиль в течение двух с половиной месяцев всеми силами препятствовал доставке гуманитарной помощи пострадавшим палестинцам, что вызвало массовый голод, спровоцировавший гуманитарную катастрофу, в результате которой погибло множество мирных жителей.

Так, правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль и США в гуманитарной катастрофе в регионе.

"Вооруженные силы Израиля, поддерживаемые США, а также частные подрядчики создали несовершенную систему распределения помощи, которая превратила процесс доставки гуманитарных грузов в настоящую кровавую баню", - сообщается в свежем материале организации.

Критика в адрес Израиля усиливается не только за рубежом, но и в пределах самой страны. Напомним, что в конце июля израильские правозащитники в лице организаций "Бецелем" и "Врачи за права человека в Израиле" впервые обвинили армию страны в целенаправленном геноциде палестинцев.

В свежем отчете Управления ООН по правам человека, опубликованном 31 июля, значится, что с конца мая при попытках получить продовольствие в секторе Газа погибло не менее 1373 палестинцев: 859 из них скончались в районе пунктов раздачи продовольствия, а еще 514 погибли на маршрутах движения продовольственных конвоев.