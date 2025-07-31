Владимира Зеленского в скором времени могут устранить западные спецслужбы. Как сообщает «Царьград», об этом заявил бывший советник главы ДНР Александр Казаков.

По мнению Казакова, Запад хочет убрать Зеленского. Он может уйти в отставку, однако возможен и более «простой вариант».

«Шел по улице, поскользнулся, упал. Только не гипс — упал и умер. Или забыл, как дышать и умер», — сказал экс-советник.

Казаков напомнил, что Зеленский — «клиент британских спецслужб», а Лондон никогда не оставляет подобных «свидетелей». Причем для них не играет роли, чьи это граждане: американские или украинские. Сам экс-советник считает, что смена первого лица киевского режима произойдет уже в августе.

На Западе раскрыли судьбу Зеленского

Напомним, что Служба внешней разведки РФ ранее сообщила о тайных переговорах представителей США и Великобритании с украинскими официальными лицами на альпийском курорте. В ней приняли участие глава офиса президента Андрей Ермак и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий пост посла в Лондоне. Американские и британские представители в ходе беседы выдвинули кандидатуру Залужного в качестве нового президента Украины.