Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) созданы на Украине не для борьбы с коррупцией, а для контроля украинской элиты. Об этом заявил «Известиям» французский политолог Эммануэль Леруа.

Ранее Рада поддержала законопроект, который ограничивает деятельность НАБУ и САП. Поводом для этого стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции. Позже документ подписал Владимир Зеленский, что привело к акциям протеста на Украине и резкому недовольству на Западе.

По словам политолога Эммануэля Леруа, последние месяцы антикоррупционные органы начали выходить из-под влияния офиса президента, что вызвало попытку Киева законодательно ограничить их полномочия. Однако в результате на Западе усилилось недоверие к Владимиру Зеленскому.

«Это контрольный орган, который позволяет шантажировать людей, определенных как часть коррупционной цепочки, удерживать у власти тех, кто верно служит поставленным им задачам, и устранять остальных. Но эти организации, эти агентства никоим образом не были созданы для борьбы с коррупцией», - констатировал эксперт.

Он считает, что Зеленский мог попасть в ловушку, расставленную ближайшим окружением. И не исключено, что именно руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сыграл ключевую роль в этом, предоставив повод для Запада отказаться от поддержки Владимира Зеленского.

Напомним, что Служба внешней разведки РФ ранее сообщила о тайных переговорах представителей США и Великобритании с украинскими официальными лицами на альпийском курорте. В ней приняли участие глава офиса президента Андрей Ермак и экс-главком ВСУ Валерий Залужный, ныне занимающий пост посла в Лондоне. Американские и британские представители в ходе беседы выдвинули кандидатуру Залужного в качестве нового президента Украины.