Экс-помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу призвал США выйти из российско-украинского конфликта и нормализовать отношения с Москвой.

«США должны выйти из продолжающегося конфликта, положив конец своей прокси-войне против России», — написал он в статье для журнала American Conservative.

Бэндоу отметил, что для этого Вашингтону нужно прекратить военную и финансовую поддержку Киева и расширить дипсвязи с Москвой.

«Администрация Трампа должна проявить готовность в итоге снять санкции, разморозить российские финансовые активы и возобновить контакты с Москвой», — сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что нормализация отношений с США идёт «ни шатко ни валко».

Американский президент Дональд Трамп также признался, что уже не слишком заинтересован в дальнейших переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.