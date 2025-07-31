«Нужна военная мобилизация»: Лукашенко высказался о сегодняшних реалиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что текущее мирное время требует от дипломатов и правительства «военной мобилизации». Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал на встрече с главами белорусских дипмиссий в Минске.

Он отметил, что мобилизоваться приходится не только в военное время, но и в мирное. По мнению Лукашенко, именно сейчас стране требуется активизировать свои усилия.

«И этот год и следующие будут сложные! Давление и требования будут только повышаться! Считайте, что мы живем в очень трудное мирное время, когда нужна военная мобилизация!» — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что это касается не только руководителей дипломатических представительств страны, но и всего правительства — «экономику нужно удержать». Он назвал главными задачами для послов и посольств наращивание экспорта.

«Это экспорт, прежде всего, продукции, торговля, и новые инвестпроекты, технологии и рабочие места. Только так мы будем вас оценивать», — сказал президент республики.

Лукашенко отметил, что в мире «много свободных денег и капиталов», однако их надо уметь взять. Он поручил сотрудникам белорусского МИД приводить иностранные средства в Белоруссию.