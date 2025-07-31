Почему Трамп обиделся на Медведева

Президент США Дональд Трамп болезненно отреагировал на замечание зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, поскольку осознает ошибочность своей политики. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Ранее Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной заявил, что Трамп играет с Россией в «игру ультиматумов». Это можно расценивать как угрозу и шаг к войне с «его собственной страной». Президент США в ответ заявил, что своими комментариями зампред Совбеза заходит на «очень опасную территорию».

По мнению Вассермана, американский лидер сам чувствует, что «происходит то, чего он не хочет». Своими действиями Трамп создает больше проблем, чем решает. Депутат считает единственной целью президента США восстановление промышленности страны, а единственным средством — таможенные пошлины.

«Но он забыл о побочном эффекте — чем больше экономических связей между странами, тем ниже вероятность военного конфликта. Разрушая экономические связи, Трамп повышает вероятность войны. Поэтому Трамп очень обиделся, когда ему указали на эту проблему», — пояснил Вассерман.

Напомним, Медведев отмечал, что угрозы со стороны американского лидера являются лишь подтверждением правильности выбранного Россией пути. По словам зампреда Совбеза, Москва будет и дальше идти своей дорогой.