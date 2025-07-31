США и Великобритания предпочитают видеть в должности президента Украины экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посла в Лондоне Валерия Залужного, поскольку его кандидатура меньше поляризует украинское общество, чем кандидатура Владимира Зеленского. Об этом заявил ТАСС секретарь Женевского международного института исследования проблем мира Ишэм Лемиси.

«Среди всех украинских политиков Залужный является единственным, кто обладает хотя бы какой-то популярностью и не считается населением коррумпированным, как все другие украинские политики», — сказал аналитик.

Кроме того, экс-главком ВСУ никогда не высказывал жесткую позицию по вопросам культуры и русского языка, поэтому его кандидатура может восприниматься гражданами как более умеренная и объединительная.

Среди сторонников Зеленского начались бунты и драки прямо в Раде

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что США и Великобритания организовали встречу по замене президента Украины Владимира Зеленского. Утверждается, что на ней также присутствовали глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Валерий Залужный.

По данным разведки, замена главы государства является одним из условий перезагрузки отношений Киева со странами Запада. В частности, это необходимо для продолжения инвестиций Запада в украинскую экономику.