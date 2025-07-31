Украинский депутат Костюк заявил о выходе из фракции «Слуга народа»

Украинский депутат Костюк заявил, что выходит из фракции «Слуга народа»
Депутат Верховной рады Роман Костюк заявил о выходе из фракции «Слуга народа», обвинив власти в давлении при голосовании по законопроекту о НАБУ.
Об этом пишет Telegram-канал «СТРАНА.ua».
Отмечается, что о своём решении он заявил с трибуны Рады.
Как указано в сообщении, Костюк заявил, что «депутатов заставляли голосовать за проект о лишении полномочий НАБУ, угрожая уголовными делами».
Ранее отмечалось, что в Раде произошла драка между депутатами при обсуждении возвращения полномочий НАБУ.