Суд отклонил иск Алека Болдуина против сотрудников прокуратуры

Иск актёра Алека Болдуина против должностных лиц, задействованных в расследовании трагедии на съёмочной площадке фильма Rust ("Ржавчина" / "Раст" / "Случайный выстрел"), отклонён судом.

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Причиной стало отсутствие "значимых действий" в течение 180 дней. Об этом сообщает журнал People.

В 2021 году Болдуин, используя бутафорский пистолет, застрелил оператора Галину Хатчинс. Осколки также задели режиссёра Джоэла Соузу, ему потребовалась госпитализация.

В результате судебных тяжб, длившихся три года, актёру удалось доказать свою невиновность, летом 2024 года дело было закрыто.

Следователи пришли к выводу, что трагедия произошла из-за пиротехника Ханны Гутьеррес-Рид, которая неоднократно нарушала технику безопасности, перепутала патроны и не проверила оружие.

В январе 2025 года Болдуин подал иск против сотрудников прокуратуры, офиса шерифа и Совета уполномоченных округа Санта-Фе, обвинив их в злоупотреблении властью, уничтожении доказательств, клевете и нарушении гражданских прав по законам штата Нью-Мексико.

Несмотря на то, что иск был отклонён, актёр может подать ходатайство в течение 30 дней.