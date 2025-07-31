Нервную реакцию Трампа на слова Медведева объяснили

Политолог Борис Межуев прокомментировал резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Ранее сенатор Конгресса США Линдси Грэм* обратился к Медведеву и пригрозил возможными последствиями отказа Москвы урегулировать конфликт на Украине путем переговоров. Зампред Совбеза ответил на слова Грэма и подчеркнул, что переговоры закончатся после достижения всех целей специальной военной операции (СВО). Он указал на то, что ни сенатору, ни главе Белого дома диктовать России, когда садиться за стол переговоров. После этого Трамп опубликовал в своей соцсети пост, в котором назвал Медведева «несостоявшимся бывшим президентом России». Президент США заявил, что Медведев «заходит на очень опасную территорию». В том же посте Трамп назвал экономики Индии и России «мертвыми».

Главная причина вмешательства Трампа в словесное противостояние Медведева и Грэма* связана с Индией. Президент США хотел дать понять, что не очень ею дорожит. А Медведев, как мне кажется, просто «попался ему под руку». Трамп хотел обозначить, что Россия может получить большой урон, если американцами будет нанесен удар по Индии. При этом он явно раздражен тем, что в Нью-Дели не особо реагируют на его угрозы. Там не готовы подчинится ультиматуму. Так что сейчас Трамп явно озлоблен и раздражен, но вместе с тем он не хочет закрывать для себя возможность для общения с [президентом РФ] Владимиром Путиным. И в этой ситуации Трампу нужен был какой-то «громоотвод» для выражения гнева, и Трамп увидел его в Медведеве, полемизирующем с его другом-сенатором. Так что американский президент вложил в сказанные Медведеву слова все, что хотел сказать по поводу России, но при этом не лишил себя возможности контактировать с Путиным. Он все еще возлагает на такие контакты определенные надежды. Борис Межуев Политолог, кандидат философских наук

Вместе с тем эксперт назвал неблагоприятной нынешнюю динамику в российско-американских отношениях.

«Нужно отметить, что Трамп – это отходчивый человек. Он может на кого-то «наехать», а потом успокоиться. Можно вспомнить, как он «поливал» [госсекретаря США] Марко Рубио, а потом оказалось, что это его чуть ли не самый его любимый политический союзник. Но в данном случае стоит говорить о неблагоприятной динамике в российско-американских отношениях. Видно, что Трамп просто распаляется. При этом на него никто не давит, ему никто не угрожает. Но он выплескивает на Медведева все то, что у него накипело, видя в нем, как он считает, безопасного адресата для своих ругательств», - отметил эксперт.

Дональд Трамп назвал хорошей переговорной практикой сокращение для России срока на достижение договоренностей с Украиной. Об этом ранее сообщил чиновник из Белого дома в комментарии телеканалу CNN.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга