Рада проголосовала за восстановление независимости антикоррупционных органов

ТАСС

Рада приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Трансляция велась в эфире телеканала "Рада".

Рада вынесла решение по статусу антикоррупционных органов
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За проголосовало 330 депутатов. Основные голоса дала провластная фракция "Слуга народа", которая 22 июля обеспечила принятие закона, ликвидирующего независимость антикоррупционных органов.

Закон принят в ускоренном порядке в окончательном чтении.