Рада вынесла решение по статусу антикоррупционных органов

Рада проголосовала за восстановление независимости антикоррупционных органов
Рада приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Трансляция велась в эфире телеканала "Рада".
За проголосовало 330 депутатов. Основные голоса дала провластная фракция "Слуга народа", которая 22 июля обеспечила принятие закона, ликвидирующего независимость антикоррупционных органов.
Закон принят в ускоренном порядке в окончательном чтении.