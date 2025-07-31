Следователей озадачил загадочный объект в камере Эпштейна

Судебно-медицинские эксперты подвергли сомнению версию правительства США о том, что именно произошло в последнюю ночь жизни сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

© New York State Division of Criminal Justice Services

Новый анализ с камер видеонаблюдения обнаружил некий загадочный оранжевый объект возле тюремной камеры педофила за несколько часов до его смерти. И теперь вопросов оказалось ещё больше.

В этом месяце были опубликованы почти 11 часов видеозаписи, записанной на камеру видеонаблюдения в исправительном центре Metropolitan Correctional Centre в Нью-Йорке – спустя шесть лет после того, как финансист-педофил Эпштейн был найден мёртвым.

После того, как 10 августа 2019 года Эпштейна обнаружили без признаков жизни в тюремной камере, коронеры постановили, что он покончил с собой. Однако новый анализ, проведённый CBS News, поставил под сомнение правдивость такого вывода.

В 11-часовом ролике, который уже называют подделкой, можно увидеть, как тёмный оранжевый объект движется по лестнице в тюремный блок Эпштейна в нью-йоркской тюрьме около 22:40 вечера накануне его смерти.

Хотя федеральные следователи первоначально пришли к выводу, что пятно, которое можно было увидеть лишь мгновение, было сотрудником исправительного учреждения, «несущим постельное бельё или одежду заключённого», эксперты-криминалисты сообщили CBS, что на самом деле это мог быть другой заключённый.

Одна из записей изначально длилась 4 часа и 19 минут, но из ней вырезали почти 2 минуты и 53 секунды. Обрыв происходит в 23:58:58 – всего за миллисекунды до минутного перерыва в записи. Второй фрагмент возобновляется ровно в полночь.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди объяснила этот пробел «ежедневной перезагрузкой системы». Однако метаданные показывают, что файл был изменён несколько раз 23 мая 2025 года в течение более чем трёх часов, что противоречит предположению, что это были «необработанные» кадры.

На этой неделе по приказу Дональда Трампа, который оказался втянутым в крупный политический скандал из-за того, что пообещал опубликовать все файлы Эпштейна (а потом это не выполнил) состоялась экстренная двухдневная встреча с заместителем генерального прокурора США Тоддом Бланшем.

Семья жертвы Джеффри Эпштейна Вирджинии Джуффре потребовала ответов после того, как Дональд Трамп признал: он был в курсе, что миллиардер-педофил «украл» Джуффре с его курорта Мар-а-Лаго.

Президент заявил во вторник, что осуждённый сексуальный преступник забрал Джуффре, когда ей было всего 16 лет и она работала в спа-салоне в его поместье во Флориде.

В интервью Daily Mail он рассказал, что именно поэтому у него произошла ссора с Эпштейном.

Семья Джуффре теперь утверждает, что было «шокирующе слышать, как президент Трамп упомянул нашу сестру и сказал, что ему было известно о том, что Вирджиния была «украдена» из Мар-а-Лаго». Это натолкнуло на мысль, знал ли он в целом о преступных делах Эпштейна.