В США засняли снежного человека

Мужчина, представившийся Биллом, отправил в Организацию Скалистых гор по поиску сасквачей (Rocky Mountain Sasquatch Organization) видеозапись, на которой, по его словам, запечатлен снежный человек. Видео он снял во время прогулки с собаками в горах Сьерра-Невада, передает Daily Mail.

Мужчина рассказал, что он снимал своих питомцев, которые резвились на снегу, когда вдруг увидел движение в левой части кадра. По его словам, «объект двигался очень плавно, совсем не поднимался и не опускался».

«Увеличив кадр с существом на 400 процентов, я увидел, что оно двигает руками», – заявил очевидец.

Он сообщил, что видел существо, похожее на снежного человека, которое скрывалось за деревьями. По его словам, у этого существа была необычная форма головы, напоминающая купол. Мнения пользователей в интернете разделились: одни считают, что это был снежный человек, а другие утверждают, что это был обычный человек.

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В горах Сьерра-Невада неоднократно видели снежного человека, утверждают исследователи.

Ранее в бразильских лесах фотоловушки засняли представителей племени массако — людей, не имеющих контактов с цивилизованным миром. Как сообщило издание The Guardian, обнаруженная группа коренных жителей состояла из по меньшей мере шести мужчин. На них не было одежды, а в руках они держали деревянные копья.