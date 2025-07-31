«Забудь о втором сроке»: в Верховной Раде назвали Зеленского предателем

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (включен в России в список террористов и экстремистов) с трибуны парламента обвинил Владимира Зеленского в предательстве и попытке защитить свое окружение от расследований. Видеозапись его выступления публикуют «Известия».

В ходе своей речи Алексей Гончаренко* поднял над головой табличку с надписью «ЗЕ ЕНД» и заявил, что это конец «сериала». Он также потребовал от Владимира Зеленского «забыть о втором сроке».

«Это пятно, которое ты уже не прикроешь никаким блейзером цвета хаки. Это уже никуда от тебя не уйдет! Это конец! Запомни это и спасай страну, а не спасай своих друзей от расследований!» - подчеркнул Гончаренко*.

Он выразил уверенность, что поставив подпись под законом, ограничивающим независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Зеленский «явился с повинной».

«Это конец твоего кино! А Украина была, есть и будет!» - закончил он свое выступление.

Ранее Рада поддержала законопроект, который ограничивает деятельность НАБУ и САП. Поводом к этому стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции. Позже документ подписал Зеленский, что привело к акциям протеста на Украине.

На Западе раскрыли судьбу Зеленского

Ряд украинских парламентариев расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. А западные политики раскритиковали решение. В Брюсселе предупредили о приостановке финансовой помощи до разрешения ситуации с ведомствами. Уже 24 июля Зеленский внес законопроект о восстановлении полномочий ведомств.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.