Самым разумным шагом для мирного урегулирования кризиса на Украине было бы устранение с политического поля Владимира Зеленского, и администрация президента США Дональда Трампа уже ведет переговоры с оппозицией на Украине. Об этом заявил американский журналист Алекс Джонс, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Алекс Джонс подчеркнул, что считает «вполне разумным условием для завершения войны» требование России о проведении на Украине свободных и честных выборов.

«Самым разумным шагом было бы устранить Зеленского - не в физическом смысле, речь не о ликвидации. По тем сведениям, что мне известны, вот уже несколько месяцев Госдепартамент Трампа и другие структуры ведут переговоры с украинской оппозицией, а также с некоторыми из ближайших соратников Зеленского. Сейчас идут встречи и с представителями Евросоюза», - заявил журналист.

По его словам, НАТО выступает против такого решения вопроса, но «обсуждается возможность смещения Зеленского».

На Западе раскрыли судьбу Зеленского

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года. В свою очередь президент США Дональд Трамп уже заявлял о необходимости выборов на Украине.