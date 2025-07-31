Среди сторонников Зеленского начались бунты и драки прямо в Раде

В Верховной раде Украины подрались депутаты при рассмотрении законопроекта о полномочиях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

На опубликованных кадрах парламентарии обменялись парой ударов, после чего к ним поспешили коллеги, чтобы их разнять. Причина конфликта между депутатами неизвестна.

На Западе раскрыли судьбу Зеленского

Напомним, что 22 июля Рада поддержала законопроект, который отменяет независимость НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценили этот шаг как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По всей Украине прошли митинги, а западные политики раскритиковали решение.

24 июля Зеленский заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Стефанчук заявлял, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.