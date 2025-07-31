Обзор иноСМИ: «позорная сделка с Америкой» и удастся ли Трампу запугать Россию

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Подействуют ли угрозы Трампа на Путина?»

Эксперты, опрошенные словацким изданием Pravda, считают, что президенту США Дональду Трампу не удастся остановить украинский кризис, объявляя России ультиматумы. Американский профессор истории и политологии Томас Шварц, заявил, что из-за милитаризации российской экономики США вряд ли смогут оказать достаточное давление на Москву. По его мнению, некоторые трудности могут возникнуть, если Трамп действительно введет стопроцентные пошлины в отношении покупателей российской нефти - Китая и Индии. Однако президент РФ Владимир Путин считает украинский конфликт «экзистенциальным вопросом» и свою позицию не изменит, подчеркнул Шварц.

Эксперт по России из Пенсильванского университета Митчелл Оренштейн заявил, что Трампу нужны ощутимые политические успехи, чтобы отвлечь внимание от слухов о своих связях с Джеффри Эпштейном. Но, по мнению Оренштейна, независимо от давления США, Путин продолжит идти к своим целям. Пол Д'Аньери, эксперт по постсоветскому пространству из Калифорнийского университета, заявил, что новый ультиматум сам по себе не сработает. Политика Трампа настолько непредсказуема, что Россия не будет беспокоиться, пока Америка не предпримет меры действительно способные подорвать военные усилия Москвы. Но в этом случае Вашингтону пришлось бы проводить такую политику в течение долгого времени. Путин, основываясь на многочисленных доказательствах, считает, что США не будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. По мнению Д’Аньери, закончиться все может «каким-то бессмысленным мирным предложением», которое устроит Трампа.

«Стыдно быть европейцем. Позорная сделка с Америкой»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчинила ЕС диктату Дональда Трампа, пишет польской историк Ярослав Куиш в своей статья для Interia. По его словам, ЕС оказался в «жалком и постыдном вассальном положении, причем практически без борьбы». Автор статьи отметил, что Трамп отчаянно нуждается в успехе, так как дело Эпштейна подрывает его популярность. У Трампа были давние и неоднозначные отношения с финансистом, осужденным за сексуальные преступления. Общественность, включая сторонников Трампа, требует обнародовать списки клиентов Эпштейна, но в Белом доме утверждают, что таких списков нет. В результате Трамп делает всё возможное, чтобы отвлечь внимание от скандала. Он выдумывает скандальные истории о Бараке Обаме, которые никого не волнуют. Наконец, Трамп летит в Европу - и вот тут случается чудо.

Брюссель пообещал уплачивать 15-процентную пошлину на продукцию, экспортируемую из ЕС в США. Более того, чтобы сделать сделку еще более привлекательной, европейцы инвестируют огромные суммы в США. «Символично унизительные» сцены развернулись на ирландских полях для гольфа, где была заключена сделка. Фон дер Ляйен «сдалась без боя». Это «невероятная геополитическая трусость», подкрепленная испугом немецких и итальянских деловых кругов, подчеркнул Куиш. По его словам, глупость настолько глубока, что некоторые европейцы празднуют разгром Трампом Брюсселя. Автор статьи подчеркнул, что Трамп «проделал дыру в польских карманах», и последствия этого будут ощущаться со временем.

«США и Китай становятся друзьями?»

Двухдневная встреча министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета Китая Хэ Лифэна в Стокгольме станет ключом к усилиям Вашингтона и Пекина по стабилизации перемирия в хаотичной торговой войне по принципу «око за око», пишет Foreign Policy. Что еще важнее, встреча станет предвестником саммита между президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином, который, как ожидается, состоится до начала ноября.

Хотя в заголовках новостей в этом году доминирует тема напряженности в отношениях США и Китая, есть основания полагать, что встреча на этой неделе заложит основу для более конструктивных отношений, подчеркивает Foreign Policy. По версии автора статьи, позже, уже по итогам встречи Си и ТрампаЕ может быть объявлено о разрешении спора из-за TikTok и обещании Пекина закупать больше американской продукции. Трамп и его команда пришли к выводу, что экономики США и Китая настолько взаимозависимы, а их цепочки поставок настолько переплетены, что их невозможно распутать, отмечает Foreign Policy. Проблему Тайваня вряд ли получится решить так просто, но вполне возможно, что будущем США открыто заявят о своем несогласии с независимостью Тайваня, заключил автор статьи.

Новая ракета России заинтересовала Индию и Египет

Россия приняла на вооружение ракету класса «воздух-воздух» с активной радиолокационной системой наведения Р-77М, пишет Military Watch Magazine. Новая ракета обеспечивает революционное улучшение возможностей - её дальность составляет 200 километров, что значительно превышает показатель в 110 километров у предыдущей ракеты Р-77-1, отмечает издание. Головка самонаведения ракеты оснащена радаром с активной фазированной антенной решеткой для повышения помехоустойчивости и увеличения дальности захвата цели.

Ожидается, что Р-77М значительно повысит зарубежный интерес к российским боевым самолетам и будет предложена заказчикам современных российских истребителей. Среди основных потенциальных заказчиков ракет Military Watch Magazin называет Казахстан, Белоруссию, Индию, Алжир и Египет. После недавней закупки Су-35 план Алжира получить истребители пятого поколения Су-57 до конца года делает поставки Р-77М весьма вероятными, отмечается в статье. Ракеты также могут быть включены в контракт Ирана на закупку истребителей Су-35, подчеркивает издание. Также Р-77М могут значительно повысить конкурентоспособность индийских истребителей в случае конфликта с Китаем.

«Рука не дрогнула: врачи из РФ прооперировали пациента во время чудовищного землетрясения»

Российские врачи продолжили проводить операцию больному раком пациенту во время чудовищного землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего на Камчатке, пишет британский таблоид The Sun. В соцсетях появились невероятные кадры того, как медикам удалось продолжить операцию, пока пол больницы сотрясала стихия.

На кадрах видно, как одна из врачей отчаянно держит пациента и инструменты, чтобы не дать им упасть на пол, отмечает The Sun. Операция была проведена в онкологическом диспансере Петропавловска-Камчатского. В Минздраве региона сообщили, что с пациентом всё в порядке.