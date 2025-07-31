НАБУ заподозрило премьера Украины в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может объявить подозрение новому премьеру страны Юлии Свириденко по «самолетному» делу. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Сообщается, что «самолетное дело» связано с совместными полетами Свириденко с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. По закону, Свириденко имеет право пользования воздушным судном из государственного авиапарка.

Однако Ермак, сообщает издание, желал летать в другие страны за государственный счет и брал с собой Свириденко для этого. НАБУ видят в этом ущерб бюджету, сообщает «Страна».

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о возвращении полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Решение поддержало 319 парламентариев.