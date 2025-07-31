На Украине высмеяли главкома ВСУ Сырского

Главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского высмеяли украинцы после его предложения перевести обучение новобранцев в подземные укрытия. Как сообщает «Военное обозрение», критики предложили представить, как будут готовить «под землей» танкистов и операторов дронов.

Издание отмечает, что украинские войска недооценивают возможности российской разведки и их подразделения на учебных полигонах часто оказываются под ударами. Например, недавно такой инцидент произошел в Черниговской области — потери противника после удара «Искандера» составили около 200 военнослужащих. По мнению Сырского, решить проблему можно «переведя под землю» процесс обучения.

«А учиться управлять дронами они как будут? Хотя бы вынести дрон из блиндажа для запуска. Или это, по логике Сырского, лишнее? Тогда как вообще быть?» — написал один из украинцев в ответ на предложение.

Другой критик предложил представить, как экипаж танка будет учиться вести маневренный бой в бункере. В результате военные не будут готовы к реальным боевым условиям.