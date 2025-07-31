Лукашенко заявил об особом значении России для Белоруссии

Россия – самая близкая страна для Белоруссии, несмотря на дискуссии о многополярности, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипломатических миссий, передает ТАСС.

«Сейчас много разговоров про многополярность, но запомните мой постулат: «Ближе всех для нас – Российская Федерация!», – подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства отметил, что Белоруссия находится на линии глобального противостояния, но смогла сохранить стабильность и мирное небо. Как подчеркнул Лукашенко, республике удалось «обеспечить людей работой, дать рост доходов и надежду на завтрашний день» даже в условиях жесткого экономического давления, сообщает агентство БелТА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящие учения «Запад-2025». Лукашенко заявил, что учения НАТО проходят в опасной близости к границам Белоруссии. Лукашенко также пригрозил Польше исчезновением с карты мира.